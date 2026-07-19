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Зырянов: у "Зенита" есть менталитет победителя

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов объяснил, за счёт чего петербургской команде удаётся сохранять победные традиции и регулярно пополнять коллекцию трофеев.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, важную роль играет особая атмосфера внутри коллектива.

- Это всё-таки есть какой-то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить - дух победителя. Я скажу - менталитет, - цитирует Зырянова "Матч ТВ".

По словам руководителя клуба, новички быстро перенимают эту атмосферу внутри команды. Он также отметил, что футболисты, уже завоевавшие с "Зенитом" чемпионские титулы, помогают новым игрокам освоиться и своим примером ведут их за собой.

В матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл "Спартак". Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее - 4:2.

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