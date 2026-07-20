Агент Головина отреагировал на новость о возможном уходе игрока из "Монако" летом

Вероятность ухода летом не нулевая? Что касается таких вопросов, все узнаете в официальных источниках клуба", - сказал агент.
Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что российский полузащитник Александр Головин может покинуть "Монако" в текущее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют клубы из Саудовской Аравии, а также петербургский "Зенит".
Действующее трудовое соглашение 30-летнего Головина с "монегасками" рассчитано до лета 2029 года. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека сборной России в 18 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"