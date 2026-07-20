Агент Головина отреагировал на новость о возможном уходе игрока из "Монако" летом

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал потенциальный уход клиента из клуба нынешним летом.

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Вероятность ухода летом не нулевая? Что касается таких вопросов, все узнаете в официальных источниках клуба", - сказал агент.