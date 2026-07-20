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Агент Головина отреагировал на новость о возможном уходе игрока из "Монако" летом

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал потенциальный уход клиента из клуба нынешним летом.
Фото: Getty Images
"Я уже много раз говорил, что к Александру есть стабильный интерес всегда. Однако у Александра действующий контракт с "Монако", поэтому его мысли заняты тем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату.

Вероятность ухода летом не нулевая? Что касается таких вопросов, все узнаете в официальных источниках клуба", - сказал агент.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что российский полузащитник Александр Головин может покинуть "Монако" в текущее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют клубы из Саудовской Аравии, а также петербургский "Зенит".

Действующее трудовое соглашение 30-летнего Головина с "монегасками" рассчитано до лета 2029 года. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека сборной России в 18 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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