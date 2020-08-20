Напомним, что во вчерашнем матче Караваев отличился результативной передачей на нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который оформил дубль в ворота ЦСКА. В составе "армейцев" забил полузащитник Никола Влашич.
Караваев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (фото)
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев в своём "инстаграме" выложил фото после победы в матче 3-го тура РПЛ над ЦСКА (2:1).
Напомним, что во вчерашнем матче Караваев отличился результативной передачей на нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который оформил дубль в ворота ЦСКА. В составе "армейцев" забил полузащитник Никола Влашич.
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