Караваев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (фото)

Всех с важной победой! @sardar_azmoun, good job ? ? Играть в таких матчах — кайф. Атмосфера, накал, сумасшедший перфоманс ? 28К болельщиков — это круто, сейчас такое редко бывает. ? @pfc_cska — качественный соперник, было непросто. Но главное, что победа — наша.