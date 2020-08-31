Боярский: ликование болельщиков "Спартака"? Рано пташечка запела
- Михаил Сергеевич образно мыслит, молодец. Хотя у "Спартака" всё-таки хороший календарь, у него были полегче соперники. Но всё равно молодцы, Тедеско молодец. Представляете, какой сейчас праздник в Тушино? И на стадионе праздник, и вокруг него, и везде, где красно-белые цвета. Пусть порадуются - это же хорошо. Пусть будет конкуренция. Правда, кто-то из зенитовцев сказал, что перчатку и победный флаг они всё ещё ткут, - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Петербурге".
После матча с "Локомотивом" "Зенит" набрал 13 очков в чемпионате и не смог перегнать лидирующий "Спартак", имеющий в своём активе 14 очков.
Орлов: представляете, какой сейчас праздник в Тушино? Пусть "Спартак" порадуется
Комментатор Геннадий Орлов высказался о промежуточном первом месте "Спартака" в таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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