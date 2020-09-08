Черевченко: есть такое чувство, что уровень РПЛ упал. Я бы вернул систему "весна-осень"

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги, а также высказался на тему системы "весна-осень".

Фото: ФК "Арсенал"