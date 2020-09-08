Упали ли уровень РПЛ? Немного, но есть такое чувство. Хорошие игроки есть, но объективно они чуть сдали, стали слабее. Когда приезжают топовые футболисты в РПЛ - это всегда круто. На них смотрит молодежь и учится.
Система "весна-осень"? Думаю, тогда было лучше. В принципе, ничего не изменилось, мы, как и раньше, сидим на сборах по три месяца. Но есть и проблема. Летом хорошая погода, но мы не играем, потому что пауза. Тогда было все-таки привычнее. Я бы вернул систему "весна-осень", - цитирует Черевченко Sport24.
Напомним, переход на систему "осень-весна" произошёл в 2011 году. В этом году многие тренеры и футболисты неоднократно выступали за возвращение этой системы в российском футболе.
"Арсенал" после возобновления сезона-2019/2020 после паузы из-за коронавируса потерпел три поражения подряд. Об уходе Черевченко было объявлено после того, как туляки в матче 25-го тура проиграли "Ахмату" на своём поле со счётом 1:3.
Сейчас в тульской команде работает Сергей Подпалый. После шести туров в нынешнем сезоне "Арсенал" занимает 13-е место, имея в активе пять очков.
Черевченко: есть такое чувство, что уровень РПЛ упал. Я бы вернул систему "весна-осень"
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги, а также высказался на тему системы "весна-осень".
Фото: ФК "Арсенал"
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