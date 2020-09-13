Решение о будущем Гунько в "Химках" будет принято до 15 сентября

Решение о будущем Дмитрия Гунько в "Химках" будет принято до 15 сентября.

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Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков."Результат категорически не устраивает. Если тренерский штаб скажет, как можно выйти из ситуации, то будем продолжать взаимодействовать", - отметил Терюшков."Химки" в 7 турах набрали 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подмосковный клуб встретится с "Краснодаром". Матч пройдет 18 сентября.