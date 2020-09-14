Матч завершился вничью со счетом 0:0.
"Мы владели инициативой, отлично начали, создавали давление и не давали ничего сделать сопернику. Единственное - это не хватило забитых мячей. Всю игру контролировали, результатом недовольны. Будем работать над тем, чтобы такие матчи доводить до победы", - сказал Ионов в эфире телеканала "Матч Премьер".
В текущем сезоне РПЛ 31-летний Ионов в составе "Ростова" провел 7 матчей.
"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Ионов: недовольны результатом матча с "Локомотивом"
Полузащитник "Ростов" Алексей Ионов подвел итог поединка 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ростов"
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