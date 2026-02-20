Вендел - о работе на сборах: я больше люблю отдыхать

- У нас тут только два состояния — работа и передышка.
Конечно, я больше люблю отдыхать (улыбается). А тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень-то любишь, - приводит слова Вендела "Матч ТВ".
В сезоне-2025/26 Вендел провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 15 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе. В 19 туре чемпионата России петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой".