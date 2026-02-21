Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

20 февраля 2026. Крылья Советов - Чайка 5 - 3

Товарищеские матчи

Матч пройдет в закрытом режиме



Голы: Олейников, 2, Ороз, 22, Джеффри, 32, Хубулов, 54, Игнатенко, 58 - Соколов, 24 (пен), Пополитов, 82, Библик, 90.


"Крылья Советов": Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баньяц, Олейников, Джеффри.

2 тайм: Недоспасов, Евгеньев, Чернов (Витюгов, 74), Лепский, Печенин, Лысов, Столбов, Ахметов, Хубулов (Рахманович, 67), Шуманский, Игнатенко.   
        

        
        
        	

	




