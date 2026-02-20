Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

"Не совсем понял. Команда шла, где должна была". Экс-игрок "Рубина" - об увольнении Рахимова

Бывший защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал, как воспринял увольнение Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды.
Фото: ФК "Рубин"
"Не совсем это понял. Команда шла на том месте, на котором и должна. Без провалов. И вот вы в середине сезона убираете? Странно", - приводит слова Сорокина Sport24.

"Рубин" сообщил о том, что Рашид Рахимов покидает пост главного тренера команды 13 января. Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта со специалистом, который действовал до конца нынешнего сезона. Новым наставником казанцев был назначен испанец Франк Артига.

Рахимов оставил "Рубин" на седьмом месте в турнирной таблице. При нем команда набрала 23 очка в 18 сыгранных матчах РПЛ.

