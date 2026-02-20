Вендел - о бразильце, выступавшем за "Зенит": это теперь друг на всю жизнь

- Было грустно. Вы правы — у нас возникла очень крепкая дружба. Мы и сейчас постоянно на связи, все время общаемся, перекидываемся сообщениями. Жаль, что он так мало времени провел в "Зените".
С другой стороны, это теперь друг на всю жизнь. Уверен в этом. Буду болеть за него, в том числе за то, чтобы в "Крузейро" у него все получилось, - приводит слова Вендела "Матч ТВ".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро. В составе петербуржцев полузащитник вышел на поле в 15 встречах и записал на свой счет два забитых мяча. В зимнее трансферное окно бразилец перешел в "Крузейро" за 27 миллионов евро и заключил контракт до конца 2030 года.
После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.