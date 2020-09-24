Как сообщает источник, сейчас тренер находится в офисе команды, где его знакомят с командой.
Черевченко займёт вакантный пост после ухода Дмитрия Гунько, которого уволили 21 сентября.
После восьми туров "Химки" идут на предпоследнем месте с тремя очками.
Источник: Sport24.
Источник: Черевченко возглавил "Химки"
Российский специалист Игорь Черевченко стал новым главным тренером "Химок".
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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