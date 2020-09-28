"Что Кокорин должен сделать, чтобы его вызвали? Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, а все остальное потом. Попадет в сборную или нет, даже играя как надо, - это мы решим. Мы собираем команду независимо от того, кого и как зовут. Каждый должен какую-то роль выполнять и должен с этой ролью справляться. Команда должна выглядеть командой", - сказал Черчесов.
Кокорин перешел в "Спартак" в августе 2020 года. С тех пор 29-летний форвард провел на поле два матча и мячей не забивал.
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Швеции (8 октября), а в Лиге Наций сыграет с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Источник: "СЭ"
Черчесов: что Кокорин должен сделать, чтобы его вызвали? Для начала играть так, как надо
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о невызове в команду нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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