"Муж по колонке рассказал подробности супружеского взаимодействия". Анна Семак — о последнем конфузе

Анна Семак, жена наставника " Зенита " Сергея Семака, рассказала о последнем конфузе в своей жизни.

Фото: инстаграм Анны Семак

Напомним, Анна и Сергей Семак поженились в сентябре 2008 года. В 2009 году у пары родилась дочь Варвара, в 2011 — сын Савва, в 2013 дочка Илария, а в 2016 они усыновили девочку-инвалида Татьяну.



В 2020 году у пары появилась внучка Ева.