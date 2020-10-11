Дзюба мог перейти в "Томь" за 1 млн долларов

Бывший наставник "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, что в своё время клуб мог выкупить контракт нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Томь"
— Мы могли приобрести Дзюбу за один миллион долларов! У него, как и у других, в арендном контракте была прописана опция "с правом выкупа".

Я встречался с потенциальными спонсорами, предлагал: "Давайте выкупим контракт, а через некоторое время мы отдадим вам вдвое больше". К сожалению, планам не было суждено сбыться, — рассказал специалист в интервью TeamRussia.

32-летний Дзюба — воспитанник "Спартака". В 2009 и 2010 годах "Томь" дважды брала в аренду футболиста, за это время в томском клубе форвард провёл 35 матчей, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.

В 2015 году истёк его контракт со "Спартаком", за который он сыграл в 164 матчах, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи. На правах свободного агента Дзюба перешёл в "Зенит", за который выступает по нынешнее время.

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Теги: Томь Спартак Зенит Дзюба
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