Источник: "Тамбов" получит от РПЛ деньги, но сразу же вернёт их лиге обратно

"Тамбов" недополучил от РПЛ деньги за прошлую часть сезона.
Фото: ФК "Тамбов"
Сообщается, что лига не выплатила "Тамбову" 15 млн рублей за постковидную часть прошлого сезона.

Однако в клубе собираются вернуть эти деньги обратно лиги, так как "Тамбов" не заплатил РПЛ вступительные взносы за два сезона (24 млн рублей).

Источник: "РБ-Спорт".

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Теги: Тамбов
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