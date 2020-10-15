Источник: "Тамбов" получит от РПЛ деньги, но сразу же вернёт их лиге обратно

"Тамбов" недополучил от РПЛ деньги за прошлую часть сезона.

Фото: ФК "Тамбов"

Сообщается, что лига не выплатила "Тамбову" 15 млн рублей за постковидную часть прошлого сезона.



Однако в клубе собираются вернуть эти деньги обратно лиги, так как "Тамбов" не заплатил РПЛ вступительные взносы за два сезона (24 млн рублей).



Источник: "РБ-Спорт".