Артем Дзюба, Вендел и Сердар Азмун пропустят матч 13 тура РПЛ "Химки" -"Зенит". По информации источника, футболисты не прилетели на игру с целью подготовки к встрече с римским "Лацио" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Также матч с "Химками" пропустит травмированный полузащитник Малком.
Встреча "Химок" и "Зенита" пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Гости набрали 24 очка после 12 матчей, находятся на третьей строчке в таблице и после осечки "Спартака" с "Ростовом" (0:1) могут вернуть себе лидерство. Подмосковный клуб в 12 турах заработал 9 очков и занимает 14 место; успех в игре с "Зенитом" может позволить "Химкам" выбраться из зоны стыковых матчей.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" сыграет с "Химками" без Вендела, Дзюбы и Азмуна
Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун и полузащитник Вендел не прилетели на матч с "Химками".
Фото: РИА Новости
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