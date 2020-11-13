Источник: экс-глава селекционного отдела "Спартака" продолжит карьеру в "Уфе"

Бывший глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов продолжит работу в "Уфе".
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня Акавов покинул свой пост после испытательного срока, который начался в августе. Сообщается, что в клуб его пригласил генеральный директор Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в "Уфе".

Акавов, по данным источника, должен продолжить карьеру именно в башкирском клубе.

Источник: телеграм-канал "Перчатка Газизова".

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Теги: Уфа Спартак Газизов Акавов
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