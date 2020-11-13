Источник: экс-глава селекционного отдела "Спартака" продолжит карьеру в "Уфе"

Бывший глава селекционного отдела " Спартака " Нариман Акавов продолжит работу в "Уфе".

Фото: ФК "Спартак"

Сегодня Акавов покинул свой пост после испытательного срока, который начался в августе. Сообщается, что в клуб его пригласил генеральный директор Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в "Уфе".



Акавов, по данным источника, должен продолжить карьеру именно в башкирском клубе.



Источник: телеграм-канал "Перчатка Газизова".