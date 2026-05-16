Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Нефтехимик1 тайм
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Полузащитник "Балтики" Мендель: в следующем сезоне мы можем побороться за первое место

Полузащитник "Балтики" Андрей Мендель оценил перспективы команды.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Менделя, в следующем сезоне "Балтика" сможет побороться за чемпионство.

- Это футбол — здесь возможно все, даже первое место. И мы серьезно об этом говорим.

У нас такие же игроки, как и у остальных команд: две ноги, две руки. Мы уже доказали, что можем бороться за медали, - приводит слова Менделя "Матч ТВ".

По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 29 сыгранных туров калининградцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В 30 туре чемпионата страны команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем поле с московским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится