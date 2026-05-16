Полузащитник "Балтики" Мендель: в следующем сезоне мы можем побороться за первое место

- Это футбол — здесь возможно все, даже первое место. И мы серьезно об этом говорим.
У нас такие же игроки, как и у остальных команд: две ноги, две руки. Мы уже доказали, что можем бороться за медали, - приводит слова Менделя "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 29 сыгранных туров калининградцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В 30 туре чемпионата страны команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем поле с московским "Динамо".