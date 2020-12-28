"Однажды после командного обеда Кононов сказал: "Давайте сейчас все вместе споем гимн "Спартака"". И просто мы встали в круг, начали петь гимн "Спартака". Он еще это все на телефон снимал. Да, выглядело как секта, но нас не смущало – наоборот, казалось прикольным, что объединены вокруг какой-то идеи", - рассказал Ребров.
Вратарь "Спартака" добавил, что Кононов много работал на благо "красно-белых" и придумывал разные способы, чтобы мотивировать игроков команды.
Напомним, что Кононов занимал пост главного тренера "Спартака" в 2018-2019 годах.
Источник: Sports.ru
Ребров рассказал, как Кононов пытался сплотить игроков "Спартака" после командного обеда
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, как бывший наставник "красно-белых" Олег Кононов пытался сплотить игроков команды.
Фото: РИА Новости
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