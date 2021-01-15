— С удивлением прочитал эту новость в интернете. Это какой-то театр абсурда! Я бы даже сказал — театр одного актера. Правда, не знаю какого… Я ни с кем на тему Яя Туре не говорил! Не в курсе, откуда пошла такая информация, — цитирует Федотова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний ивуариец может стать главой селекционного отдела сочинской команды. Однако Туре вошел в тренерский штаб донецкого "Олимпика".
Ранее Федотов рассказал, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин вряд ли вернется в "Сочи".
Федотов — об Яя Туре в "Сочи": с удивлением прочитал эту новость в интернете
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал слухи о приходе Яя Туре в клуб.
Фото: ФК "Сочи"
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