Федотов — об Яя Туре в "Сочи": с удивлением прочитал эту новость в интернете

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал слухи о приходе Яя Туре в клуб.
Фото: ФК "Сочи"
— С удивлением прочитал эту новость в интернете. Это какой-то театр абсурда! Я бы даже сказал — театр одного актера. Правда, не знаю какого… Я ни с кем на тему Яя Туре не говорил! Не в курсе, откуда пошла такая информация, — цитирует Федотова "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний ивуариец может стать главой селекционного отдела сочинской команды. Однако Туре вошел в тренерский штаб донецкого "Олимпика".

Ранее Федотов рассказал, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин вряд ли вернется в "Сочи".

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Теги: Сочи Федотов Яя Туре
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