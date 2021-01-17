Рахимич заявил, что рад этому назначению. Также он отметил профессиональные и личностные качества нового тренера вратарей ЦСКА. Помимо этого, Рахимич выразил уверенность в том, что Крамаренко найдет общий язык с основным вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
"Я рад, что Крамаренко вернулся в ЦСКА! Дима — хороший человек и большой профессионал. Думаю, все так и осталось. Он поможет вратарям ЦСКА остаться на высоком уровне. А сборная Азербайджана мешать не будет. Если есть договор, то почему нет?
Все были в хороших отношениях с Акинфеевым, в том числе и он. Акинфеев — хороший человек, с ним легко найти общий язык. Очень хорошо, когда люди уже знают друг друга", - заявил Рахимич.
Отметим, что экс-голкипер ЦСКА Дмитрий Крамаренко будет совмещать работу в клубе и сборной Азербайджана. Ранее сообщалось, что он отправится вместе с "армейцами" на зимние сборы в Испанию.
Источник: Спорт-Экспресс
Рахимич прокомментировал назначение Крамаренко тренером вратарей ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Элвир Рахимич высказался о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей основной команды "армейцев".
Фото: ЦСКА
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