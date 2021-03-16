Нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не примет участие в игре 23-го тура Российской Премьер-лиги с "Уралом". Как сообщил директор департамента "красно-белых" по связям с общественностью Антон Фетисов, у 30-летнего футболиста надрыв боковой связки коленного сустава. Точные сроки восстановления игрока не известны.
Напомним, Мозес из-за травмы был заменен в первом тайме матча 22-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" (1:2).
Виктор Мозес перешел на правах аренды в "Спартак" из "Челси" в октябре прошлого года. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. В составе "красно-белых" он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две голевых передачи.
Матч "Спартак" - "Урал" пройдет 18 марта и начнется в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Мозес не примет участие в матче "Спартака" с "Уралом"
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес из-за травмы пропустит матч 23-го тура РПЛ против "Урала".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!