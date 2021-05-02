По данным источника, руководство "Зенита" уже забронировало ресторан для празднования чемпионства по итогам игры с "Локомотивом" в 28-м туре российской Премьер-Лиги.
Отмечается, что банкет заказали на сегодня. Ожидается, что он пройдет в культовом для "Зенита" и хоккейного клуба СКА месте. При этом название ресторана не указывается.
"Зенит" примет "Локомотив" на домашней арене сегодня, матч начнется в 19.00 по московскому времени. В случае победы петербуржцы досрочно оформят чемпионский титул.
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Боярский: "Зенит" заберет чемпионство в матче с "Локомотивом"
Источник: "Зенит" уже забронировал ресторан для празднования чемпионства после матча с "Локомотивом"
Руководство "Зенита" активно готовится к празднованию чемпионства команды.
Фото: "Зенит"
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