Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Названы худшие вратари Европы по средним оценкам за матч. В тройке - два россиянина

SofaScore представил антирейтинг голкиперов европейских чемпионатов, сформированный на основе средних оценок за матч.
Фото: ФК "Спартак"
Анализ проводился среди восьми самых дорогих европейских футбольных лиг, включая РПЛ.

Сразу два представителя российского чемпионата оказались среди худших. Голкипер "Динамо" Андрей Лунёв занял вторую строчку с оценкой 6,61 - в его активе 14 матчей и 19 пропущенных мячей. Третьим стал вратарь "Спартака" Александр Максименко, получивший 6,71: он провёл 25 игр и пропустил 36 раз.

Худший результат показал Лоренцо Монтипо из "Вероны". Итальянец получил среднюю оценку 6,51, пропустив 47 мячей в 29 встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится