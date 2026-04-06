Анализ проводился среди восьми самых дорогих европейских футбольных лиг, включая РПЛ.
Сразу два представителя российского чемпионата оказались среди худших. Голкипер "Динамо" Андрей Лунёв занял вторую строчку с оценкой 6,61 - в его активе 14 матчей и 19 пропущенных мячей. Третьим стал вратарь "Спартака" Александр Максименко, получивший 6,71: он провёл 25 игр и пропустил 36 раз.
Худший результат показал Лоренцо Монтипо из "Вероны". Итальянец получил среднюю оценку 6,51, пропустив 47 мячей в 29 встречах.
Названы худшие вратари Европы по средним оценкам за матч. В тройке - два россиянина
SofaScore представил антирейтинг голкиперов европейских чемпионатов, сформированный на основе средних оценок за матч.
