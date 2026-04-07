- Какое будущее у Барко в "Спартаке"?
- Он очень хочет остаться в "Спартаке", мы ведём переговоры. Пока не достигли того, чего мы хотим, и чего "Спартак" хочет. Но смотрим с большим оптимизмом в будущее.
- Кахигао говорил, что уже практически договорились о контракте.
- Мы действительно ведём переговоры несколько недель. Ни о чём пока не договорились.
- Скажите, у Эсекьеля есть предложения из Южной Америки или от европейских клубов?
- Да, были предложения из Латинской Америки, из Европы, но ему очень нравится Москва. Его желание остаться в "Спартаке". Он ценит отношение болельщиков в клубе. И Москва - классный город.
- Что сейчас становится камнем преткновения в переговорах?
- Я не могу рассказывать все подробности. Но Эсекьель хочет пятилетний контракт. Ему настолько нравится в Москве. Но как я уже говорил, и "Спартак" его хочет, и он хочет остаться тут, - сказал агент на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
"Хочет контракт на пять лет". Агент Барко раскрыл детали переговоров со "Спартаком"
Агент полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко Адриан Файха рассказал о переговорах с клубом по новому контракту.
