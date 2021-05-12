Червиченко: "Крылья Советов" в следующем сезоне будут портить настроение лидерам

Rusfootball.info прокомментировал результат финального матча Кубка России " Бывший президент " Спартака Андрей Червиченко в интервью корреспондентупрокомментировал результат финального матча Кубка России " Локомотив " - "Крылья Советов" (3:1).

Фото: youtube-канал Глеба Чернявского

- Хороший финал, очень хороший, - говорит Червиченко. - "Крылья Советов" понравились. Да, конечно, в некоторых моментах чувствовалось, что команда еще выступает не в высшем дивизионе, но они играли с большим желанием и быстро сравняли счет в матче. Тем не менее ненужные ошибки привели команду к поражению. Особенно это касается второго мяча: один оступился, другой ударил Смолова - думаю, это определило исход игры. В принципе же думаю, что "Крылья Советов" в следующем сезоне будут часто портить настроение лидерам.



- Можно сказать, что "Крылья Советов" надломил пенальти.



- Да, этот эпизод, где сначала защитник ошибся, коряво сбросив мяч с груди. Потом он не смог мяч выбить, и тут же второй защитник попал Смолову в опорную ногу. Мне казалось, что, когда они сравняли счет, на настроении, на желании они могли показать многое в этой игре. Но этот момент, мне кажется решил все. Хотел посмотреть на разрекламированного Сергеева - один раз, конечно, он опасно пробил головой, но в основном, конечно, впечатлений нет.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info