Червиченко: "Крылья Советов" в следующем сезоне будут портить настроение лидерам

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал результат финального матча Кубка России "Локомотив" - "Крылья Советов" (3:1).
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
- Хороший финал, очень хороший, - говорит Червиченко. - "Крылья Советов" понравились. Да, конечно, в некоторых моментах чувствовалось, что команда еще выступает не в высшем дивизионе, но они играли с большим желанием и быстро сравняли счет в матче. Тем не менее ненужные ошибки привели команду к поражению. Особенно это касается второго мяча: один оступился, другой ударил Смолова - думаю, это определило исход игры. В принципе же думаю, что "Крылья Советов" в следующем сезоне будут часто портить настроение лидерам.

- Можно сказать, что "Крылья Советов" надломил пенальти.

- Да, этот эпизод, где сначала защитник ошибся, коряво сбросив мяч с груди. Потом он не смог мяч выбить, и тут же второй защитник попал Смолову в опорную ногу. Мне казалось, что, когда они сравняли счет, на настроении, на желании они могли показать многое в этой игре. Но этот момент, мне кажется решил все. Хотел посмотреть на разрекламированного Сергеева - один раз, конечно, он опасно пробил головой, но в основном, конечно, впечатлений нет.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Червиченко Крылья Советов Локомотив Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Полузащитник "Крыльев" Алвеш: мы хорошо играли против "Локомотива". Финал - это серьезное достижение эксклюзив
Д.Комбаров: первый тайм "Крылья" играли гораздо лучше "Локомотива", но во втором что-то разладилось
"Локомотив" гарантировал себе участие в Лиге Европы. Команда с 5-го места РПЛ может сыграть в Лиге конференций
"Атлетико" победил "Реал Сосьедад" и закрепился на первом месте в Ла Лиге
Кирьяков: у «Крыльев» был великолепный стартовый отрезок. Во втором тайме «Локомотив» смотрелся более уверенно эксклюзив
"Арсенал" в гостях победил "Челси"
"ПСЖ" вышел в финал Кубка Франции, обыграв в серии пенальти "Монпелье"
"Милан" забил 7 мячей "Торино", "Интер" обыграл "Рому"
"Аталанта" обыграла "Беневенто", Миранчук вышел на 67-й минуте
Червиченко: "Крылья Советов" в следующем сезоне будут портить настроение лидерам 1 эксклюзив
"Они не ставят на меня, но я ####### [взгрел] их". Смолов после победы в Кубке России процитировал рэпера OBLADAET 2
Бышовец: победа "Локомотива" была заслуженной. "Крыльям" не хватило сил на весь матч после бодрого первого тайма эксклюзив
Николич - о победе в Кубке России: в такие важные дни надо праздновать, а потом закончим сезон
Осинькин: наверное, рано "Крыльям" еще выигрывать, оставим на следующий год
Мостовой: не сказал бы, что «Локомотив» был сильнее. Выиграли за счет своего мастерства и ошибок «Крыльев» эксклюзив
"Показали уровень кубковой команды". Юрий Семин поздравил "Локомотив" с победой в Кубке России 3
Смолов - о победе в Кубке России: трофеи выигрывать всегда приятно, для меня это значимый титул
"Зенит" и "Локомотив" третий раз подряд сыграют за Суперкубок России 8
"Локомотив" завоевал Кубок России в девятый раз
"Валенсия" с Черышевым уступила "Севилье"
"Локомотив" наказал "Крылья" за ошибки. Николич взял первый трофей в России 2
"Локомотив" победил "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России 45
"Ростов Арена" - в пятерке самых посещаемых стадионов в мире 1
СМИ: в четверг УЕФА объявит о переносе финала Лиги чемпионов в Порту 1
"Фиорентина" сыграла вничью с "Кальяри", Кокорин на поле не вышел
Болельщики "Локомотива" поздравили Юрия Семина с днем рождения (фото)
Миранчук - в запасе "Аталанты" на матч против "Беневенто"
Бывший игрок "МЮ" Валенсия завершил карьеру
Азаров - о будущем "Крыльев Советов": делаем все, чтобы команду сохранить
Болельщики "Крыльев" растянули на трибуне гигантский баннер с лучшим бомбардиром команды Сергеевым (фото)
Все новости
-