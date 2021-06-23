Маньяков сообщил, что Смольниковым интересуются клубы из РПЛ и Европы. Также он отказался раскрыть причины ухода игрока из "Краснодара".
"Сейчас Игорь активно готовится к новому сезону. К концу следующей недели он определится с клубом. К нему есть большой интерес со стороны команд из РПЛ и Европы. Причины ухода из "Краснодара"? Я не буду рассказывать. Пусть детали комментирует клуб", - сказал Маньяков.
Напомним, в текущем месяце "Краснодар" объявил о расставании с 32-летним Смольниковым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Источник: Спорт-Экспресс
Смольников и "Краснодар" расторгли контракт
Агент Смольникова рассказал об интересе к игроку со стороны клубов из РПЛ и Европы
Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, рассказал об интересе российских и зарубежных клубов к игроку.
Фото: РИА Новости
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