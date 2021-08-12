Радимов отметил, что "Зенит" является фаворитом встречи. По его словам, в пользу петербургской команды говорят успехи в последних матчах с "Локомотивом".
"Питерцы выглядят фаворитом в этом матче. Трудно говорить по-другому после убедительной победы над "Локо" в прошлом месяце. Да и вообще, суммарный счет их двух последних матчей - 9:1 в пользу питерцев. 6:1 в майской игре чемпионата и 3:0 в Суперкубке. Кроме того, зрителей в Черкизово будет немного из-за всех ограничений. Значит, преимущество своего поля у "железнодорожников" нивелируется", - сказал Радимов.
Отметим, что матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет 15 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков. "Локо" - четвертый с семью очками в активе.
Источник: Известия
Радимов: "Зенит" выглядит фаворитом в матче с "Локомотивом"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче петербуржцев с "Локомотивом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
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