Клаудиньо получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи

?? CONVOCA??O DA SELE??O ??— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 13, 2021
Meias:
L. Paquet? - @OL
Claudinho - @fczenit_en
E. RIbeiro - @Flamengo #Sele??oBrasileira #Eliminat?rias pic.twitter.com/dVihfdriGR
Сборной Бразилии предстоит сыграть три матча.
Первый из них состоится уже второго сентября на выезде. Соперниками желто-зелёных станут представители Чили.
На пятое сентября запланирован матч с Аргентиной, который должен пройти в Бразилии.
Седьмого сентября противостоять желто-синим будут перуанские футболисты. Встреча также пройдёт в Бразилии.
Клаудиньо, по данным пресс-службы петербургского клуба, стал футболистом "Зенита" только сегодня, однако информация о его переходе была известна гораздо раньше.
24-летний бразилец, выступавший на родине за "Ред Булл Брагантино", заключил с сине-бело-голубыми контракт на пять лет. Стоимость перехода составила 15 млн евро. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 11 млн евро.