Канчельскис отметил, что "Спартак" неудачно выступит в текущем сезоне. По его мнению, москвичи не смогут попасть в первую тройку команд чемпионата.
"В клубе вечный бардак, ничего нового не происходит. Руководство команды красиво говорит, но ничего для команды и болельщиков не делает. Думаю, что этот сезон "Спартак" провалит. Как обычно, будет бороться за 4-5-е место в РПЛ", - заявил Канчельскис.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Канчельскис: думаю, что этот сезон "Спартак" провалит. Будет бороться за 4-5-е место в РПЛ
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: Getty Images
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