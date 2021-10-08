Напомним, что ранее Глушаков покинул расположение сборной России из-за повреждения.
В пресс-службе "Химок" отметили, что игрок вернулся в расположение клуба. У Глушакова выявлено мышечное микроповреждение. Вскоре полузащитник приступит к тренировкам по индивидуальной программе, заявили в пресс-службе подмосковного клуба.
"Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе. Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского "Арсенала" он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе", - сказали в пресс-службе.
Источник: ТАСС
В "Химках" рассказали, какое повреждение выявлено у Глушакова
В пресс-службе "Химок" рассказали о повреждении полузащитника команды Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ