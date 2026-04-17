"Незаменимых нет". В "Локомотиве" высказались о контрактах Карпукаса и Воробьева

"Переговоры о продлении контрактов с Карпукасом и Воробьевым идут, но это дело тяжелое. По итогу они оба или останутся, или уйдут. Однако жизнь показала, что слишком уж важных футболистов нет — любого можно заменить.
Казалось, что место Баринова в составе "Локомотива" непоколебимо, но нашли ведь замену. Карпукас без него раскрылся лучше, стал увереннее и самостоятельнее, на мой взгляд. От этих футболистов ведь не отказываются, а ведут переговоры. Думаю, договорятся с обоими", - сказал Филатов.
Артем Карпукас является воспитанником Академии "Локомотива" и выступает за основную команду с 2022 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 23-летний хавбек провел в составе "железнодорожников" 29 матчей и отметился одинм забитым мячом, а также отдал две результативные передачи.
28-летний центральный нападающий Дмитрий Воробьев перешел в "Локомотив" летом 2024 года из "Оренбурга". Трудовое соглашение игрока действует также до июня 2027 года. В этом сезоне на счету форварда 12+7 по системе гол плюс пас в 28 играх за красно-зеленых.
