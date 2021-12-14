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Вратарь "Сочи" — об успехах команды в РПЛ: у нас сумасшедший коллектив и отличная атмосфера

Вратарь "Сочи" Денис Адамов рассказал о причинах успешной игры команды в чемпионате России.
Фото: Getty Images
— Причины третьего места в РПЛ? У нас коллектив сумасшедший. В раздевалке атмосфера отличная. Это один из самых главных факторов, — рассказал Адамов в интервью "Известиям".

"Сочи" закончил первую часть чемпионата России, состоящую из 18 туров, на третьем месте с 31 очком.

23-летний Адамов выступает за сочинский клуб с февраля 2021 года, перейдя из "Краснодара". По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 350 тысяч евро.

Адамов: "Сочи" заслужил победу над "Спартаком", но на 0:3 соперник не наиграл


Теги: Сочи Адамов
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