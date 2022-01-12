Депутат Госдумы Журова: не хотелось бы, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ. Я - патриот!

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о лимите на легионеров в российской Премьер-Лиге.

Фото: РИА Новости





"Я придерживаюсь позиции поддерживать своих ребят, россиян! Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ. Я - патриот! Но болельщикам хочется зрелищности. Я считаю, что нужно создать свой красивый футбол", - заявила Журова.



Отметим, что сейчас в РПЛ действует лимит по схеме "8+17". В заявке клуба, состоящей из 25 человек, должно быть не больше восьми легионеров. Оставшиеся 17 должны быть россиянами.



Источник: Журова отметила, что не хочет, чтобы количество мест для легионеров в клубах РПЛ было увеличено. По ее словам, нужно сохранить действующие ограничения."Я придерживаюсь позиции поддерживать своих ребят, россиян! Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ. Я - патриот! Но болельщикам хочется зрелищности. Я считаю, что нужно создать свой красивый футбол", - заявила Журова.Отметим, что сейчас в РПЛ действует лимит по схеме "8+17". В заявке клуба, состоящей из 25 человек, должно быть не больше восьми легионеров. Оставшиеся 17 должны быть россиянами.Источник: РБ Спорт