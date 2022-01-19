По словам Семака, Азмун настроен играть за "Зенит" до окончания срока действия контракта и затем покинуть клуб в качестве свободного агента. Соглашение игрока с "сине-бело-голубыми" истекает по завершении нынешнего сезона.
"Сердар может желать покинуть "Зенит", но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать. Сейчас его желание - доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом", - заявил Семак.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы "Лион и "Ювентус". Также была информация об интересе к иранскому форварду "Зенита" со стороны "Ньюкасла".
Источник: Чемпионат
Семак: Азмун хочет остаться в "Зените" до конца контракта, а летом уйти свободным агентом
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что форвард Сердар Азмун не хочет продлевать контракт с клубом.
Фото: "Зенит"