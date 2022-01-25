По информации источника, это случилось несколько дней назад во время проведения в Москве турнира памяти Ильи Цымбаларя. В этом мероприятии участвовали команды фан-группировок "красно-белых".
Отмечается, что лидерам фан-групп рекомендовали подумать относительно необходимости публичных заявлений по поводу принятия паспорта болельщика (Fan ID).
Для более внятного понимания был представлен аргумент об истории взаимоотношений фанатов с законом. Сообщается, что этот аргумент действия не возымел - фанаты столичного клуба сделали заявление о бойкоте всех матчей клуба до отмены закона о Fan ID.
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
Источник: РБ Спорт
В Кремле прокомментировали решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID
Источник: представители власти встретились с фанатами "Спартака" по поводу закона о Fan ID
С лидерами фан-группировок "Спартака" провели беседу сотрудники властных структур.
Фото: twitter.com