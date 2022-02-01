"Александра заявили за "Спартак-2", чтобы он мог получать практику, если что. Это значит, что он может играть как за основу, так и за "двойку", - цитирует Зеленова "РБ Спорт".
Максименко начинал сезон в качестве основного голкипера "Спартака", но после разгрома со счетом 1:7 от "Зенита" он уступил место в воротах Александру Селихову. До этого момента Максименко успел сыграть 17 матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых пропустил 28 мячей, четырежды оставив ворота сухими.
Контракт голкипера со "Спартаком" действует до лета 2025-го года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 9 млн евро.
Максименко заявили за "Спартак-2", чтобы он мог получать практику в ФНЛ
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что голкипер красно-белых Александр Максименко сможет играть за "Спартак-2" после возобновления сезона.
Фото: ФК "Спартак"