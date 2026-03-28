Колыванов признался, что получил скомканные впечатления от матча России с Никарагуа

Бывший российский футболист Игорь Колыванов прокомментировал победу сборной России над национальной командой Никарагуа.
Фото: сборная России
В пятницу, 27 марта, россияне на "Ozon Арене" в Краснодаре никарагуанцев со счётом 3:1.

"От игры остались скомканные впечатления. Не могу сказать, что восхищён. Когда в самом начале матча забили, были все предпосылки, что загрузят прилично. Но потом пропустили гол после абсолютно ненужного привоза Сафонова.

По движению и самоотдаче к ребятам вопросов нет. Тем не менее всегда сложно на сто процентов настроиться на товарищеский матч. Да, пришёл полный стадион, и ты отдаешься игре, но официальные матчи есть официальные матчи: там накал борьбы совсем другой", — отметил Колыванов в разговоре с "Матч ТВ".

Голами в составе сборной России отметились Лечи Садулаев (3'), Константин Тюкавин (45+3', пенальти) и Александр Головин (83'). За Никарагуа единственный гол забил Оскар Асеведо (16').

