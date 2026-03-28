Масалитин отметил, что у сборной России не было боевого настроя в игре с Никарагуа

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал Rusfootball.info победу сборной России над командой Никарагуа в товарищеском матче (3:1).
— Мы забили быстрый гол, но продолжения потом не последовало. Было видно, что наша команда не настроена по-боевому. Не было скоростей, хорошего движения мяча и хороших комбинаций, чем и воспользовались футболисты Никарагуа, которые спокойно завладели мячом.

И это вылилось в нелепый гол в наши ворота. Дальний удар, мяч изменил траекторию, к чему не был готов Сафонов.

После гола было заметно, что команда никак не может собраться. Но два момента имели, когда были хорошие удары Гладышева и Тюкавина. В конце заработали пенальти, который четко реализовал Тюкавин. Замены более-менее освежили игру, — сказал Масалитин.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

