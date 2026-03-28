Первая лига

Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре

Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что ему удалось увидеться с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким.
Фото: сборная России
Сафонов является воспитанником краснодарского клуба и выступал за него с 2017 по 2024 год (175 матчей, 208 пропущенных мячей, 53 игры на ноль).

"Уже увиделся с Сергеем Николаевичем. Он регулярно пишет мне после матчей ПСЖ. Знаю, что он следит и смотрит.

Даже у Стаса Агкацева спрашивает про какие?то моменты из моих матчей", — приводит слова Сафонова корреспондент Rusfootball.info.

27 марта сборная России на домашнем стадионе "Краснодара" принимала национальную команду Никарагуа. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе, а на 67 минуте был заменён на голкипера "Локомотива" Антона Митрюшкина.

