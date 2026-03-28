Булыкин считает, что Россия должна была забивать Никарагуа больше трёх голов

"Игра в нашем исполнении была, конечно, хорошая. Жалко, что забили мало и пропустили. Понятное дело, что уровень сборной Никарагуа очень низкий, могли и должны были забивать больше.
Но это товарищеская игра, поэтому все довольны. Думаю, Сафонов сделает работу над ошибками, ему подскажут, что к чему", — сказал Булыкин в беседе с "Советским спортом".
Матч Россия — Никарагуа прошёл на "Ozon Арене" в Краснодаре. 31 марта сборная России сыграет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге с национальной командой Мали.