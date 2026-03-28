Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Колосков заявил, что у сборной России нет стабильной команды

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал сборную России за отсутствие основного состава.
Фото: сборная России
В пятницу, 27 марта, сборная выиграла у Никарагуа со счётом 3:1. По мнению Колоскова, в этой встрече не стоило рассчитывать на большее количество голов от россиян, так как они впервые играли в подобном сочетании игроков.

"Мы сыграли в свою силу. Почему?то все считают, что сборная России должна была забивать по восемь мячей, но ничего подобного.

Каждую новую игру выходит новый состав. Эта команда никогда не играла в таком сочетании, как она может что?то показать? Говорить о том, что мы не забили семь?восемь мячей, — преувеличение нашего уровня.

Призываю нашу команду определиться с основным составом и добавлять к нему несколько футболистов, которые могут изменить ситуацию. Хватит просматривать игроков, нужно уже готовиться к официальным играм", — отметил Колосков в разговоре с "Матч ТВ".

Голами за сборную России отметились Лечи Садулаев (3'), Константин Тюкавин (45+3', пенальти) и Александр Головин (83'). Единственный мяч за Никарагуа забил Оскар Асеведо (16').

31 марта Россия сыграет с Мали. Встреча пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

