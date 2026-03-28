Колосков заявил, что у сборной России нет стабильной команды

"Мы сыграли в свою силу. Почему?то все считают, что сборная России должна была забивать по восемь мячей, но ничего подобного.
Каждую новую игру выходит новый состав. Эта команда никогда не играла в таком сочетании, как она может что?то показать? Говорить о том, что мы не забили семь?восемь мячей, — преувеличение нашего уровня.
Призываю нашу команду определиться с основным составом и добавлять к нему несколько футболистов, которые могут изменить ситуацию. Хватит просматривать игроков, нужно уже готовиться к официальным играм", — отметил Колосков в разговоре с "Матч ТВ".
Голами за сборную России отметились Лечи Садулаев (3'), Константин Тюкавин (45+3', пенальти) и Александр Головин (83'). Единственный мяч за Никарагуа забил Оскар Асеведо (16').
31 марта Россия сыграет с Мали. Встреча пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.