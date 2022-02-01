"Максименко было тяжело, но это нормально. Макси был основным вратарём, вызывался в сборную, отыграл за "Спартак" больше 100 матчей. А потом в один момент всё поменялось. Саша никогда не был на скамейке. Но ему надо через это пройти. Конечно, если он сам поймёт, что устал сидеть, если будет хорошее предложение, то можно будет что-то решать. Самое простое ? это взять и уйти", - цитирует Реброва "Чемпионат".
Напомним, сегодня стало известно, что Максименко заявили в "Спартак-2" для получения игровой практики. Голкипер на старте сезона был основным, но после поражения от "Зенита" (1:7) в 12-м туре он отправился на скамейку запасных. С тех пор Максименко не появлялся в стартовом составе красно-белых.
В текущем сезоне Максименко успел сыграть 17 матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых пропустил 28 мячей, четырежды оставив ворота сухими.
Контракт голкипера со "Спартаком" действует до лета 2025-го года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 9 млн евро.
Ребров: Максименко никогда не был на скамейке, но ему надо через это пройти. Самое простое - это взять и уйти
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров высказался о перспективах бывшего партнера Александра Максименко в клубе.
Фото: ФК "Спартак"