Об этом сообщает Чемпионат.
Защитник Нуралы Алип провел с "Зенитом" первый тренировочный сбор в Дубае и принял участие в контрольном матче с "Жилиной" (5:0). Нуралы отправился и на второй сбор петербуржцев в Португалию. В матче с "Мидтьюлландом" Алип забил дебютный гол за российский клуб, принеся "Зениту" победу.
В сезоне-2021 чемпионата Казахстана 22-летний футболист провел 25 матчей за "Кайрат", на его счету 1 голевая передача.
Следующий матч на сборе в Португалии "Зенит" проведет 10 февраля. В рамках предсезонного турнира Atlantic Cup "сине-бело-голубые" встретятся с "Копенгагеном". Игра пройдет в закрытом режиме.
СМИ: защитник "Кайрата" Алип, скорее всего, будет арендован "Зенитом" до конца сезона
"Зенит", скорее всего, возьмет казахстанского защитника "Кайрата" Нуралы Алипа в аренду до конца сезона.
Фото: ФК "Зенит"