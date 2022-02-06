Столичный клуб обыграл датчан со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече во втором тайме забил защитник москвичей Кирилл Набабкин.
Иван Обляков отыграл полный матч и провел два тайма на разных позициях. До перерыва выступал в центре полузащиты, а во второй половине исполнял роль левого атакующего хавбека.
"Усталость? Есть немного. Вторая игра по 90 минут, тем более, через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное, чувствуется, что команда набирает форму.
Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно", - сказал Обляков.
Полузащитник Иван Обляков в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ и 1 игру в рамках Кубка России. На счету 23-летнего россиянина 2 голевые передачи. Контракт Облякова с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 млн евро.
9 февраля ЦСКА проведет товарищеский матч против датского клуба "Люнгбю". Игра начнется в 14:00 мск.
Источник: Bobsoccer
Обляков: чувствуется, что ЦСКА набирает форму
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат товарищеского матча "армейцев" против "Норшелланна" на сборах в Испании.
Фото: ПФК ЦСКА