В "Химках" подтвердили интерес к защитнику "Браги"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе защитника Бруно Вианы из "Браги" в подмосковную команду.

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"Мы действительно ведем переговоры по переходу защитника "Браги" Бруно Вианы, он нам интересен. Однако информация СМИ о том, что мы хотим сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды не соответствует действительности", - приводит слова Терюшкова



В нынешнем сезоне Виана не выходил на поле в составе португальского клуба. Бразильский защитник 2021 год провёл на правах аренды во "Фламенго", за который принял участие в 36 матчах.



Контракт Виана истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.



Источник: "Химки" заинтересованы в подписании защитника "Браги" Ранее Globo Esporte сообщал, что "Химки" намерены сделать его самым высокооплачиваемым игроком."Мы действительно ведем переговоры по переходу защитника "Браги" Бруно Вианы, он нам интересен. Однако информация СМИ о том, что мы хотим сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды не соответствует действительности", - приводит слова Терюшкова РБ Спорт В нынешнем сезоне Виана не выходил на поле в составе португальского клуба. Бразильский защитник 2021 год провёл на правах аренды во "Фламенго", за который принял участие в 36 матчах.Контракт Виана истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.