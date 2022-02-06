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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Валенсия
16:00
Реал МадридНе начат
П1 3.5X 3.2П2 2.2
Барселона
18:15
АтлетикоНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.5
Бетис
20:30
ВильярреалНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05
Реал Мадрид
23:00
ГранадаНе начат
П1 1.29X 6П2 10

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
П1 1.4X 3.75П2 12
Венеция
17:00
НаполиНе начат
П1 7X 4.8П2 1.45
Болонья
17:00
ЭмполиНе начат
П1 2.1X 3.7П2 3.45
Сампдория
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.65X 3.6П2 2.6
Удинезе
20:00
ТориноНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.8
Ювентус
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.68X 3.8П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Боруссия Д
17:30
БайерНе начат
П1 1.93X 4.2П2 3.55
Вольфсбург
19:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.57X 4.1П2 6.2

Чемпионат Франции. Лига 1

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Лорьян
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
П1 4X 2.5П2 2.38
Ницца
17:00
КлермонНе начат
П1 1.61X 4.2П2 5.6
Труа
17:00
МетцНе начат
П1 2.37X 3.1П2 3.4
Реймс
17:00
БордоНе начат
П1 2.06X 3.45П2 3.75
Страсбург
17:00
НантНе начат
П1 1.82X 3.65П2 4.6
Ренн
19:00
БрестНе начат
П1 1.56X 4.3П2 6
Лилль
22:45
ПСЖНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.87

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Ливерпуль
0 - 0 0 0
Кардифф Сити1 тайм
П1 1.14X 7П2 21
Ноттингем Форест
19:00
Лестер СитиНе начат
П1 4.5X 3.85П2 1.78

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СМИ: "Зенит" летом попытается приобрести вратаря "Краснодара" Сафонова

Петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно намерен усилить вратарскую линию.
Фото: РПЛ
По информации источника, голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев не входил в сферу интересов "Зенита". Петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова по окончании текущего сезона.

Отмечается, что "сине-бело-голубые" рассмотрят возможность приобретения иностранного голкипера в случае изменения лимита.

Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.

Источник: Metaratings

"Краснодар" интересуется вратарем "Гремио". Летом "быки" могут продать Сафонова


Теги: Зенит Сафонов Ломаев Краснодар Крылья Советов
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