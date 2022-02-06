По информации источника, голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев не входил в сферу интересов "Зенита". Петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова по окончании текущего сезона.
Отмечается, что "сине-бело-голубые" рассмотрят возможность приобретения иностранного голкипера в случае изменения лимита.
Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
Источник: Metaratings
"Краснодар" интересуется вратарем "Гремио". Летом "быки" могут продать Сафонова
СМИ: "Зенит" летом попытается приобрести вратаря "Краснодара" Сафонова
Петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно намерен усилить вратарскую линию.
Фото: РПЛ