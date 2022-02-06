Терюшков: "Химки" близки к подписанию форварда сборной Камеруна

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что подмосковный клуб может подписать нападающего "Антверпена" и сборной Камеруна Дидье Ламкеля Зе.

Фото: Getty images





"Дидье Ламкель Зе? Конкретики нет на данный момент, но тоже близки к его подписанию", - приводит слова Терюшкова



Нападающий Дидье Ламкель Зе выступает за бельгийский "Антверпен" с 2018 года. С сентября 2021 по январь 2022 года 25-летний футболист на правах аренды выступал за словацкий клуб "Дунайска Стреда". Зе провел 7 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.



В общей сложности за "Антверпен" форвард сыграл в 88 матчах и забил 21 мяч. В составе сборной Камеруна Зе дебютировал в ноябре 2019 года и провел за национальную команду всего 1 матч. Ранее сообщалось, что "Химки" хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа."Дидье Ламкель Зе? Конкретики нет на данный момент, но тоже близки к его подписанию", - приводит слова Терюшкова Sport24 Нападающий Дидье Ламкель Зе выступает за бельгийский "Антверпен" с 2018 года. С сентября 2021 по январь 2022 года 25-летний футболист на правах аренды выступал за словацкий клуб "Дунайска Стреда". Зе провел 7 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.В общей сложности за "Антверпен" форвард сыграл в 88 матчах и забил 21 мяч. В составе сборной Камеруна Зе дебютировал в ноябре 2019 года и провел за национальную команду всего 1 матч.