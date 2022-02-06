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16:00
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Барселона
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АтлетикоНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.5
Бетис
20:30
ВильярреалНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05
Реал Мадрид
23:00
ГранадаНе начат
П1 1.29X 6П2 10

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Аталанта
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
П1 1.4X 3.75П2 12
Венеция
17:00
НаполиНе начат
П1 7X 4.8П2 1.45
Болонья
17:00
ЭмполиНе начат
П1 2.1X 3.7П2 3.45
Сампдория
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.65X 3.6П2 2.6
Удинезе
20:00
ТориноНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.8
Ювентус
22:45
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П1 1.68X 3.8П2 5.4

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Боруссия Д
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Вольфсбург
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Гройтер ФюртНе начат
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Лорьян
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Ланс1 тайм
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Ницца
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КлермонНе начат
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Труа
17:00
МетцНе начат
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Реймс
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НантНе начат
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Ренн
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Терюшков: "Химки" близки к подписанию форварда сборной Камеруна

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил информацию о том, что подмосковный клуб может подписать нападающего "Антверпена" и сборной Камеруна Дидье Ламкеля Зе.
Фото: Getty images
Ранее сообщалось, что "Химки" хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа.

"Дидье Ламкель Зе? Конкретики нет на данный момент, но тоже близки к его подписанию", - приводит слова Терюшкова Sport24.

Нападающий Дидье Ламкель Зе выступает за бельгийский "Антверпен" с 2018 года. С сентября 2021 по январь 2022 года 25-летний футболист на правах аренды выступал за словацкий клуб "Дунайска Стреда". Зе провел 7 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.

В общей сложности за "Антверпен" форвард сыграл в 88 матчах и забил 21 мяч. В составе сборной Камеруна Зе дебютировал в ноябре 2019 года и провел за национальную команду всего 1 матч.


Теги: Химки Антверпен Терюшков Российские трансферы
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