Как сообщает источник, клубы уже договорились о предстоящем трансфере футболиста. В скором времени ожидается официальное объявление о переходе полузащитника.
Трошечкин является воспитанником "Локомотива". Он выступает за "Химки" с 2019-го года. Ранее 25-летний полузащитник играл за "Ростов", "Факел", "Тосно" и "Авангард". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро. Контракт футболиста с "Химками" истекает летом 2023-го года.
В нынешнем сезоне на счету Трошечкина 17 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отличился одним голом и двумя результативными передачами.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Трошечкин перейдет из "Химок" в "Ахмат"
Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин в ближайшее время станет игроком "Ахмата".
Фото: ФК "Химки"